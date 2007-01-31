Водителя, который сбил двух девушек и вызвал беспорядки, оштрафовали на 68 грн.

Водителя, который 20 декабря 2006 года сбил двух девушек и вызвал массовые беспорядки в Тернополе, суд привлек к административной ответственности в виде штрафа в размере 68 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, виновник ДТП на заседание Тернопольского горрайонного суда не явился, поскольку перебывал в командировке. Уголовное дело против водителя не возбуждали, поскольку, согласно заключению медэкспертов, обе пострадавшие получили легкие травмы. Следствие же по уголовному делу, возбужденному по факту препятствования работе работников правоохранительных органов 20 декабря, на данный момент еще не завершено.

Как сообщал УНИАН, вечером 20 декабря 2006 года Сергей Б. сбил на пешеходном переходе двух студенток, что стало причиной массовых беспорядков в городе. Возмущенные тернополяне перевернули милицейскую автомашину и машину самого виновника ДТП, после чего отправились пикетировать городское управление милиции. Пикет длился до полуночи.