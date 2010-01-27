Адвокат: Бандера никогда не был гражданином Украины

Сегодня Донецкий окружной административный суд открыл производство по иску о признании незаконным и отмене указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о присвоении Степану Бандере звания «Герой Украины».

Как сообщил податель иска - донецкий адвокат Владимир ОЛЕНЦЕВИЧ, в постановлении админсуда, которое адвокату сегодня выдали на руки, назначена дата первого судебного заседания по данному делу – 18 февраля 2010 года.

Комментируя корреспонденту УНИАН решение суда, В.ОЛЕНЦЕВИЧ отметил, что оно «абсолютно соответствует Кодексу административного судопроизводства Украины, т.к. оспариваемый указ является правовым актом индивидуального действия». При этом В.ОЛЕНЦЕВИЧ акцентировал, что своим решением суд не нарушил «правила территориальной подсудности».

В.ОЛЕНЦЕВИЧ также обратил внимание, что в своем постановлении о начале производства по его иску суд обязал сторону ответчика, т.е. Президента Украины, предоставить суду представление о присвоении звания Герой Украины, наградной лист установленного образца, а также протокол о вручении наградных атрибутов звания Герой Украины. «В своем иске я не просил об этом, это инициатива суда», - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 25 января Донецкий окружной административный суд принял к рассмотрению иск о признании незаконным и отмене указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о присвоении Степану Бандере звания «Герой Украины».

По словам подателя иска, адвоката В.ОЛЕНЦЕВИЧА, в своем исковом заявлении он настаивает, что В.ЮЩЕНКО, присвоив С.Бандере звания «Герой Украины», нарушил часть 2 статьи 6 Закона Украины «О государственных наградах Украины», согласно которой данное звание может быть присвоено только гражданам Украины. В.ОЛЕНЦЕВИЧ на основании ст. 3 Закона Украины «О гражданстве Украины» настаивает, что С.Бандера гражданином Украины никогда не был, а потому не может быть награжден этим высоким званием.

Истец также настаивает, что Президент В.ЮЩЕНКО одновременно со званием «Герой Украины» незаконно присвоил С.Бандере «Орден Державы», и тем самым нарушил часть 3 статьи 6 Закона Украины «О государственных наградах Украины». «Согласно закону, Орден Державы присваивается Герою Украины «за выдающиеся трудовые достижения», - уточнил адвокат. Он уверен, что таких «трудовых достижений» С.Бандера не имеет.