Бондарь считает, что Семенюк не собирается приватизировать Укртелеком

Основной целью недавно обнародованных председателем Фонда государственного имущества Валентиной СЕМЕНЮК планов относительно ОАО “Укртелеком” и ОАО “Одесский припортовый завод” является не допустить их реальной приватизации. Об этом УНИАН сообщил заместитель главы Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, народный депутат Украины Александр БОНДАРЬ.

«Все эти разговоры ведутся только для того, чтобы ничего не продавать», - отметил он.

По словам А.БОНДАРЯ, в сегодняшних условиях заявленные В.СЕМЕНЮК планы по выводу на международные фондовые биржи блокирующих пакетов «Укртелекома» и «Одесского припортового завода» являются практически неосуществимыми. «Любой эксперт вам скажет, что листинг данных предприятий и их последующая продажа на международных рынках сегодня нереальны», - отметил А.БОНДАРЬ.

По его словам, в этом году В.СЕМЕНЮК будет следовать аналогичной 2006 году стратегии, направленной на сохранение в госсобственности максимального количества объектов и, по возможности, минимизации результатов проводимой приватизации. При этом А.БОНДАРЬ отметил, что, несмотря на очевидную уже сегодня стратегию руководства Фонда, скорее всего, в ближайшее время не следует ожидать каких-либо кадровых изменений в ФГИ. “Кадровые решения сегодня принимают правительство и коалиция, а там прекрасно понимают, что любые кадровые изменения могут привести к развалу последней”, - отметил А.БОНДАРЬ.

Как сообщал УНИАН, 25 января на брифинге руководитель службы социально-экономического развития Секретариата Президента А.ШЛАПАК заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет инициировать кадровые изменения в Фонде государственного имущества Украины в случае его неудовлетворительной работы в первом квартале 2007 года.

В свою очередь В.СЕМЕНЮК, комментируя заявления А.ШЛАПАКА, заявила: “Я рада, что сегодня и Кабинет Министров, и Президент говорят о повышении эффективности управления государственным имуществом, а не только о приватизации. Я считаю это поддержкой своей позиции, которую я всегда провозглашала - нужна не бездумная приватизация, а государственнический подход к управлению государственной собственностью”.

ФГИ также направил письмо премьер-министру, в котором предлагает выставить на продажу на международных фондовых биржах 32,8% акций ОАО “Укртелеком” и 34,6% акций ОАО “Одесский припортовый завод”. Фонд также предлагает закрепить в госсобственности 50% плюс 1 акция «Укртелекома» и «Одесского припортового завода», а также реализовать на украинских фондовых биржах 10% пакет акций этих ОАО. ФГИ предлагает разместить 5,4% акций “Одесского припортового завода” по льготной продаже.