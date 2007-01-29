Ситуация на Харьковском авиазаводе уже затрагивает национальную безопасность

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны обеспокоен состоянием дел на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии и планирует рассмотреть этот вопрос на заседании в феврале. Об этом сказал во время поездки в Харьков председатель этого комитета Анатолий КИНАХ.

«Я вынужден отметить сложное финансовое состояние на авиазаводе - оно не улучшается и имеет все признаки системного кризиса», - сказал А.КИНАХ.

В то же время, по его мнению, авиазавод сохранил свой кадровый потенциал.

«Но еще раз повторяю, - сказал он, - меня очень тревожит его финансовое состояние. Нельзя допустить, чтобы оно перешло в юридическую составляющую с элементами потери части собственности предприятия, процедур банкротства и тому подобное». «Это недопустимо», - подчеркнул А.КИНАХ.