УГКЦ собрала в Тернополе выступления лучших вертепов

Сегодня в Тернополе состоится фестиваль «Рождество в сердце».

Как сообщила корреспонденту УНИАН референт комиссии по делам молодежи Тернопольско-Зборовской епархии Украинской греко-католической церкви Мария КАРЧЕВИЧ, на фестивале будут представлены выступления лучших вертепов и маланок из деканатов Тернопольско-Зборовской епархии УГКЦ. Также коллективы будут исполнять колядки и щедривки. «Во время концерта молодежь будет воспевать рожденного Спасителя своими талантами и представит красоту украинских традиций празднования Рождества Христова. Таким способом мы хотим донести дух Рождества Христова до каждого человека, в каждое сердце», – говорит М.КАРЧЕВИЧ.

Вести фестиваль будут певица Тамара ГОРГИШЕЛИ (рок-группа «Горгишели» – УНИАН) и актер местного драмтеатра Александр ПАПУША.

Фестиваль пройдет во дворце культуры «Березиль», начнется он в 15 часов. Вход на фестиваль бесплатный.

Кроме этого, 24 января на Театральной площади состоится областной праздник обрядового фольклора «Новая радость настала» с участием вертепов Тернополя и области. Начнется концертная программа в 14 часов.