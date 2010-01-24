Кислородные баллоны в больницах - вчерашний день, да и опасно

В 5 больницах Полтавской области инспекция Госпромнадзора запретила пользоваться кислородными баллонами

Полтава. 23 января. УНИАН. В пяти больницах Полтавской области инспекторы Государственного промышленного надзора запретили персоналу пользоваться кислородными баллонами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила главный инспектор территориального управления Госгорпромнадзора в Полтавской области Ирина ЗОРИНА.

По ее словам, медики реанимационного отделения Полтавской городской больницы номер 1, а также в районных больницах - Диканьки, Кременчуга, Глобино и Градижска не умеют пользоваться баллонами с кислородом.

Сегодня самих медиков, ответственных за работу с кислородными баллонами, от работы отстранили и направили на переобучение, сообщила И.ЗОРИНА.

Проверки в медучреждениях области продлятся до конца января. Сами медики уже ищут альтернативу газовым баллонам.

Завотделом здравоохранения Кременчуга Валерий ЛИТВИНЕНКО считает, что кислородные баллоны, которые используют в больницах, - это вчерашний день.

«Дорого и, как оказалось, небезопасно. В данный момент уже имеются другие источники, в частности кислородные станции, которые производят медицинский кислород непосредственно из воздуха, или жидкий кислород, который не требует давления. Мы хотели бы их закупить, но пока нет средств”, - сказал В.ЛИТВИНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 января Госгорпромнадзор начал проверку больниц, использующих кислородные баллоны. Это решение связано с недавним взрывом в больнице в Луганске.