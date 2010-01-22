Морозы в Украине крепчают

Завтра местами - 25-27°

Укргидрометцентр Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций предупреждает, что в результате вторжения холодного арктического воздуха в Украине ожидается дальнейшее усиление морозов. Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы МЧС Украины Игорь КРОЛЬ. В частности, 23 января на большей части территории страны ночью 18-23°, местами 25-27° мороза; в южных областях ночью 13-18°, днем 10-15° мороза. 24-25 января ночью - 25-30°, днем - 17-22° мороза; в южной части ночью - 19-25° мороза, днем -11-16° мороза; на Южном побережье Крыма ночью - 10-12° мороза, днем - 1-4° мороза. 26-28 января очень холодная погода в Украине сохранится.

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