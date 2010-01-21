В Крыму продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму в начале недели, продлено на четверг.

Как сообщает крымское управление МЧС, в автономии ожидается дождь, сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Возможно усиление скорости северо-восточного ветра до 20 метров в секунду.

Проезд по крымским дорогам свободен.

Как сообщал УНИАН, Крым живет в условиях штормового предупреждения уже несколько дней.

В понедельник местное управление МЧС сообщило, что 19-20 января в автономии будут дождь с переходом в снег, сильная гололедица, налипание мокрого снега, ветер с порывами до 25-30 м/с.

Непогода во вторник и ночь на среду обесточила более 40 сел автономии, бригады электриков вели ремонтные работы.

В конце прошлой недели спасатели предупреждали об усилении ветра 17-19 января.