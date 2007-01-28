Налоговики ликвидировали „черный” цех, нелегальную СТО и тюнинговую мастерскую

Налоговики Житомирской области разоблачили два подпольных цеха по ремонту автомобилей и нелегальную станцию технического обслуживания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УНМ ГНА в Житомирской области.

Прекращена деятельность большого „черного” цеха по ремонту легковушек, расположенного на окраине Житомира. С “производственных площадей” изъято ремонтное оборудование, черновая бухгалтерия, автомобили „Форд”, „Рено”, „ВАЗ” но другие. Стоимость изъятого налоговики не сообщают.

В Бердичеве налоговая милиция нейтрализовала нелегальную станцию технического обслуживания автомобилей, принадлежавшая местному жителю.

Из “сервисного центра” также изъято оборудование – компрессор, металлообрабатывающие станки, покрасочные устройства, газобаллонное оборудование – на общую сумму около 100 тыс. гривен.

Также в Коростышевском районе Житомирской области налоговики обнаружили нелегальную тюнинговую мастерскую, в которой без каких-либо разрешительных документов переоборудовались салоны авто.

В процессе проверки изъяты два микроавтобуса иностранного производства, производственное оборудование и фурнитура на общую сумму свыше 170 тыс. грн.