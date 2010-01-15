На одном из одесских участков недосчитались полутысячи бюллетеней

На избирательный участок №19 избирательного округа №135 в Киевском районе Одессы доставлено на 500 бланков бюллетеней для голосования на выборах Президента Украины меньше, чем указано на пакете из Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН председатель облорганизации Комитета избирателей Украины Анатолий БОЙКО.

«При пересчете бланков члены избирательного участка №19 (11-я станция Большого Фонтана) обнаружили недостачу в пакете пятисот бланков бюллетеней. Хотя члены участковой комиссии подали достоверные сведения о количестве зарегистрированных избирателей на этом участке», - сказал А.БОЙКО.

По его словам, «мы не можем судить о том, связан ли этот первый избирательный инцидент в Одессе с утерей полутысячи бланков бюллетеней или с неправильной записью, указанной на пакете с бюллетенями, доставленными для данного избирательного участка».

Члены окружной избирательной комиссии №135, возглавляемой Юрием КАЧУРОМ, сейчас выясняют с представителями Центризбиркома, по чьей вине случился первый сбой в подготовке к голосованию на участке №19 этого избирательного округа, добавил представитель КИУ.

По словам А.БОЙКО, в 135-й окружной комиссии допускают, что имеют дело не с попыткой использования бланков для будущей фальсификации голосования на этом участке, а просто с ошибочной записью на пакете с бланками бюллетеней. И рассчитывают, что до дня президентских выборов недостающая партия бюллетеней будет дополнительно поставлена в Одессу.