Сорос предрекает вторую волну кризиса

Известный мировой финансист Джордж Сорос предостерегает от излишнего оптимизма и считает, что мир ждет вторая волна кризиса - может быть, уже в этом году. Об этом пишет"Дело".

"Мы пережили тяжелейший со времен Второй мировой войны финансовый кризис. Его можно сравнить только с лопнувшим в 1991 году пузырем на рынке недвижимости в Японии и Великой депрессией 1930-х годах, однако нынешний кризис был иным и по масштабу", - считает Сорос.

"Современные проблемы куда масштабнее, чем во времена Великой депрессии. В 1929 году совокупный объем выданных кредитов в США составлял 160% от ВВП, к 1932 года эта цифра увеличилась до 250%, - пишет Джордж Сорос. - В 2008 году мы вошли в кризис, уже находясь на уровне 365%, и это без учета деривативов, которых в 1930-х годах просто не было".

К сожалению, по словам финансиста, процесс восстановления вполне может выдохнуться и даже смениться вторым экономическим спадом. Однако он выразил сомнения, когда ждать очередной волны кризиса - в 2010-м или 2011 году.

Напомним, в октябре 2008 г. профессор экономики Нью-йоркского университета Нуриэль Рубини заявлял, что, несмотря на то, что мировая экономика достигла дна кризиса, восстановление в развитых странах может быть вялым, кроме того, растет риск второй волны рецессии.

По мнению мирового рейтингового агентства Fitch, опасность нового глобального краха исходит из Китая. В то же время, издание The Financial Times считает, что новая волна финансовых проблем в Европе может начаться со стран Балтии, которые переживают сильнейший экономический кризис со времен падения СССР, и именно с них может начаться .