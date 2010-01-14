Бродский говорит, что Саакашвили поможет Тимошенко сорвать выборы

Кандидат в президенты Михаил Бродский обнародовал на пресс-конференции аудиозапись, в которой якобы премьер-министр Юлия Тимошенко и президент Грузии Михаил Саакашвили разговаривают об участии “международных криминальных структур” в избирательном процессе, сообщает “Обозреватель”.

“Мне как кандидату в Президенты Украине, – заявил Бродский, – поступила информация, которая свидетельствует об угрозе вмешательства государственных деятелей другого государства и международных криминальных структур в ход президентских выборов в Украине и срыва выборов в целом. В частности, речь идет об отряде грузинских боевиков под руководством комитета обороны и безопасности грузинского парламента Гиви Таргамадзе, личного друга Михаила Саакашвили.

Гиви Таргамадзе руководил отрядами грузинских боевиков во время «революции роз» в Тбилиси, на волне которой к власти пришел Михаил Саакашвилли. В последнее время Таргамадзе с многочисленной группой лиц находился в Украине, и, по моим данным, он разрабатывает сценарии срыва выборов, сотрудничая с кандидатом в Президенты Юлией Тимошенко.

Кроме того, в моем распоряжении есть аудиозапись разговора Тимошенко и Саакашвили, где они обсуждают необходимость личной встречи Тимошенко с Гиви Таргамадзе, а также то, что Саакашвили направил в Украину наиболее «боеспособных людей».

Как кандидат в Президенты я обращаюсь к действующему Президенту, руководителю Службы безопасности и генеральному прокурору с требованием немедленно прекратить вмешательство в избирательных процесс представителей иностранного государства. Кроме того, требую проверить информацию о причастности «боеспособных людей» к международным криминальным группировкам и выяснить цель их пребывания в Украине.

Я также обращаюсь к ЦИК с просьбой изучить вопрос об угрозе участия этих лиц в президентских выборах Украины на стороне кандидата Тимошенко, а также их попытку зарегистрироваться международными наблюдателями”.

Аудиофайл можна прослушать тут.