Президент наложил вето на снижение кворума акционеров

В соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины Президент вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О хозяйственных обществах» относительно снижения планки кворума проведения общих собраний хозяйственного общества».

Как сообщили УНИАН в Официальном интернет-представительстве главы государства, будет представлять предложения Президента Украины во время рассмотрения Закона на пленарном заседании Верховной Рады Украины Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Роман ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 9 января Верховная Рада Украины приняла в новой редакции Закон „О внесении изменений в Закон Украины „О хозяйственных обществах”. Закон вносит изменения и дополнения в ст. 41 и ст. 60 Закона „О хозяйственных обществах”, которыми предусмотрено, что если общее собрание акционеров не состоялось из-за неучастия в нем необходимого количества акционеров (60% - УНИАН), то следующее собрание признается правомочным при участии в нем акционеров, которые имеют более 50% голосов.