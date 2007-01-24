Экологи просят Генпрокуратуру защитить волков от депутатов

Киевский эколого-культурный центр просит Генеральную прокуратуру привлечь к ответственности за браконьерство участников охоты, на которой был смертельно ранен депутат Верховной Рады Евгений Кушнарев.

Об этом сказано в заявлении центра.

«Киевский эколого-культурный центр обратился к генеральному прокурору Украины с требованием привлечь всех участников браконьерской охоты, во время которой был смертельно ранен Кушнарёв, к административной ответственности», - сказано в заявлении.

Центр заявляет, что охота проводилась вне охотничьего сезона, в неохотничий день и с использованием транспортных средств.

В Харьковском управлении лесного хозяйства никаких разрешений на отстрел волков охотникам не выдавались.

Кроме этого, центр возмущен заявлением начальника пресс-службы Министерства внутренних дел Константина Стогния о том, что факт браконьерства со стороны участников охоты не установлен.

«Если следствие таким путем пойдет и дальше, то власти вскоре заявят, что это было не браконьерство, а самооборона от волка, который подло напал на машину охотников, мирно осматривающих угодья», - сказано в заявлении.

По мнению авторов заявления, на сегодняшний день браконьерство со стороны крупных чиновников и депутатов стало массовым явлением.

«Поэтому мы требуем строго наказать всех участников браконьерской охоты 16 января 2007 года, несмотря на их высокие звания и высокие должности», - сказано в заявлении.

Прокуратура Харьковской области предъявила обвинения в убийстве Кушнарева по неосторожности помощнику депутата Рады Дмитрия Шенцева (от фракции Партии регионов) Дмитрию Завальному.

17 января Кушнарев умер в больнице Изюма (Харьковская область), где ему сделали 2 операции после полученного на охоте огнестрельного ранения.

Обком