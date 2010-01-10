В Луганске из-за пожара эвакуировали пятиэтажку

В Луганске из-за пожара в пятиэтажном доме эвакуировали свыше 30 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар возник вчера в 09.30 вследствие неосторожного обращения с огнем при использовании растворителя.

В результате пострадали трое людей, которые с ожогами разных степеней тяжести были госпитализированы. Кроме того, из-за плотного задымления верхних этажей спасатели МЧС эвакуировали 33 человека, из них 4 - с помощью автолестницы.

В 10.45 двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.