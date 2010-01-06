Ющенко поручил Тимошенко увеличить расходы на молодежь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил правительству увеличить в 2010 году расходы Государственного бюджета на реализацию молодежной политики в стране.

Об этом идет речь в Указе Президента от 6 января 2010 г. “О некоторых мерах по содействию решению актуальных вопросов молодежи”, текст которого обнародован на официальном сайте главы государства.

Так, Кабинету министров Украины поручено во время доработки проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» предусмотреть увеличение по сравнению с 2009 годом расходов на: мероприятия по реализации государственной молодежной политики, поддержку молодежных и детских общественных организаций, а также на реализацию Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2002–2012 годы.

Кроме того, правительство должно предусматривать в проектах Госбюджета Украины на 2010 г. и последующие годы средства на предоставление работодателям дотации для обеспечения молодежи первым рабочим местом в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении молодежи, получившей высшее или профессионально-техническое образование, первым рабочим местом с предоставлением дотации работодателю».

В поручениях главы государства также отмечается, что Кабмин должен проработать вопросы относительно: расширение перечня профессий и специальностей, по которым работодателям может предоставляться дотация для обеспечения молодежи первым рабочим местом; усовершенствования планирования расходов, связанных с льготным проездом студентов высших и учащихся профессионально-технических учебных заведений, с учетом реального количества лиц, пользующихся такой льготой.

В.ЮЩЕНКО также поручил создать до 1 марта 2010 г. Всеукраинский центр патриотического воспитания молодежи и Дом молодежи Украины, а также утвердить в текущем году Государственную программу «Студенческое и ученическое общежитие» и обеспечить ее финансирование.

В указе также речь идет о проведении до конца 2010 г. исследования соответствия рынка образовательных услуг, в частности, по подготовке специалистов с высшим образованием потребностям рынка труда и формированию государственного заказа на подготовку таких специалистов согласно текущим и перспективным потребностям рынка труда.

Отдельные поручения В.ЮЩЕНКО правительству касаются, в частности, обеспечения своевременной и в полном объеме выплаты стипендий студентам высших учебных заведений.

В свою очередь, Президент поручил принять соответствующие меры для увеличения ассигнований на мероприятия по реализации молодежной политики и расширению сети молодежных центров труда и тому подобное областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям и Совету министров Автономной Республики Крым.