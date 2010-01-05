В помещении банка ограбили девушку
16:52, 05 января 2010Общество
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Сообщение из Ивано-Франковска
В Ивано-Франковске в помещении банка ограбили девушку.
Об этом сообщили УНИАН в Пасечнянском отделении милиции Ивано-Франковского управления МВД.
Вчера днем за помощью к милиционерам обратилась 24-летняя жительница областного центра с сообщением об ограблении. По ее словам, в банковском учреждении на нее напал неизвестный и силой отнял мобильный телефон.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий милиционеры задержали 27-летнего жителя Тисменицкого района. Стражи порядка изучают причастность задержанного к подобным преступлениям.
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