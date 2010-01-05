В Ивано-Франковске в помещении банка ограбили девушку.

Об этом сообщили УНИАН в Пасечнянском отделении милиции Ивано-Франковского управления МВД.

Вчера днем за помощью к милиционерам обратилась 24-летняя жительница областного центра с сообщением об ограблении. По ее словам, в банковском учреждении на нее напал неизвестный и силой отнял мобильный телефон.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий милиционеры задержали 27-летнего жителя Тисменицкого района. Стражи порядка изучают причастность задержанного к подобным преступлениям.