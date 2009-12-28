В Киеве оператора УТ-1 насмерть загрызла стая бездомных собак

Стая бездомных собак в Шевченковском районе Киева загрызла мужчину вблизи телецентра на улице Мельникова. Погибшим оказался 27-летний житель Макарова Киевской области Иван Волошин, который работал в столице телевизионным оператором.

Ранее сообщалось, что Волошин был ограблен и убит неизвестными лицами. СМИ сообщали, что тело было обнаружено со следам травм на голове, а из кармана мужчины исчез мобильный телефон.

Однако, как сообщили ТСН.uaв пресс-службе коммунального предприятия "Приют для животных", эта информация не подтвердилась. В пресс-службе заявили, что причиной смерти Волошина были именно собаки. На данный момент коммунальные службы города принимают соответствующие меры для борьбы со стаями бездомных животных.

По данным "Приюта для животных", сотрудники правоохранительных органов обнаружили утром 26 декабря на улице Новоукраинской, 1/3А в Шевченковском районе труп молодого мужчины с множественными покусами, лежащий в луже крови.

Для вылова собак стражи порядка вызвали 3 бригады ловцов "Приюта для животных".

Из 40 собак стаи удалось поймать 11, которых переправили в приют в Бородянке Киевской области. На выловленных собаках есть красные ошейники, что свидетельствует об их пребывании на попечении волонтеров.

Предприятие отмечает, что жители прилегающих домов неоднократно жаловались на нападения и укусы собак, но поскольку часть собак была стерилизована и находилась на попечении волонтеров, отлавливать их без согласия последних невозможно.

По мнению экспертов приюта, нападение стаи на человека могло повлечь или агрессия, или пробудившиися охотничьи инстинкты.