Бандера смог дать название целому народу - языковед

В Киеве состоялась презентация книги «Степан Бандера – практик, теоретик, мистик националистического движения».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Свобода”, мероприятие состоялось в столичном Доме архитектора.

«Человек – это, прежде всего, носитель моральных ценностей и культуры. Нация – это политически обрамленное кровно-духовное этносообщество. Вне этих основ человека и нации будем иметь дело с существом и населением, или просто политически не идентифицированным сообществом», - отметила в ходе презентации член политсовета Всеукраинского объединения «Свобода», языковед Ирина ФАРИОН.

Она подчеркнула, что С.Бандера был чрезвычайно сильной личностью. ”Он стал тем, кто в ХХ веке смог дать название целому народу – бандеровцы. Он стал знаком Свободы и независимости порабощенных украинцев. Беспощадная, но одухотворенная борьба с оккупационными режимами превратила Бандеру в сакрамент любви и ненависти. Только героические личности способны вызывать такое высокое напряжение полярных чувств. Где полярность – там жизнь. Где борьба – там развитие. Где позиция – там оппозиция. В этом сущность жизни как творения и смерти, как забвения или вечности. Он своим мышлением и образом превратил собственную внезапную смерть в жизнь его народа как нации”, - подчеркнула И.ФАРИОН. По ее мнению, “националистическое движение призвано культивировать эту исторически обусловленную этнодуховность как неотъемлемую предпосылку создания и развития нации”. Она напомнила, что “25 мая 1958 года, за полтора года до собственной гибели, Степан Бандера произнес речь над могилой убитого Евгения Коновальца, отдельные слова из которой заставляют сердце замереть: «Разделенные чертой смерти, но соединенные связью веры, идеи и любви – живые и умершие могут себе взаимно помогать перед Богом и через Бога».