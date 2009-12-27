В украинской армии 13% военных - женщины

В Украине около 13% военнослужащих составляют женщины. Это один из наивысших показателей в мире. Опережают Украину только несколько стран, включая Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки. А в таких развитых странах, как Великобритания и Норвегия, этот показатель составляет, соответственно, 9% и 7%.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, шла речь на совещании "Внедрение гендерной политики в Украине".

Как отметила эксперт ООН по гендерным вопросам Доно АБДУРАЗАКОВА, Украина одно из лучших государств на постсоветском пространстве относительно ответственного отношения к внедрению гендерного равновесия, в частности в разрезе целостной государственной стратегии, и достигла значительного прогресса во внедрении равенства между возможностями обоего пола.

В свою очередь, координатор ”Программы равных возможностей и прав женщин в Украине” Лариса КОБЕЛЯНСКАЯ отметила, что исследования, проведенные Программой равных прав женщин и мужчин в Украине, свидетельствуют, что украинское законодательство не имеет так много пробелов относительно гендерного баланса, как считается. Вместе с тем, оно не всегда корректно и ответственно используется, особенно на местном уровне. Она также призвала продумать механизм прохождения будущими госслужащими, которых назначают на руководящие должности, тренинга по гендерным вопросам.

Во время совещания участники коснулись также вопроса гендерного бюджетования и необходимости пересмотра классификатора профессий на предмет допуска женщин к ряду профессий.