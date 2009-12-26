В Закарпатской области началось наводнение

В Закарпатской области уровень воды в реках поднялся более чем на 4 м, сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении информации и связей с общественностью Закарпатской облгосадминистрации.

В течение прошедших суток в регионе области прошли дожди, местами очень сильные. Из-за резкого потепления сошел снег в горах.

В бассейне Тисы (города Рахов, Хуст) выпало до 39 мм осадков, в бассейнах Теребли и Тересвы – до 82 мм, в бассейне Латорицы – 71 мм, в бассейне Ужа – 51 мм. Уровень воды достиг II-III степени противопаводковой защиты - это высшая степень.

По состоянию на сегодняшний день самая сложная ситуация наблюдается в Иршавском и Виноградовском, частично в Ужгородском, Мукачевском, Перечинском районах. В этих районах подтоплено в целом более 180 домохозяйств.

В Иршавском районе вода залила участки автодорог Комьяты – Сильце, Комьяты – Шаланки и Сильце – Вильхивка.

В селе Вильхивка Иршавского района в связи с опасностью подтопления отселены жители 10 домов. В селе Довгое этого же района река Боржава повредила газопровод.

В ОГА отмечают, что к наводнению в области готовы. В частности благодаря системе мониторинга состояния рек своевременно удалось предупредить районные, сельские и поселковые советы. Все дамбы и берегоукрепления, в том числе нововыстроенные, выдержали напор воды. Работают областная и районные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Задействованные аварийные бригады и необходимая техника, которые укрепляют дамбы, откачивают воду из подвалов.

Глава Закарпатской облгосадминистрации Олег ГАВАШИ прервал командировку в Киев и срочно выехал в пострадавшие районы.