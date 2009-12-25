Министр финансов Крыма говорит, что Кабмин забирает деньги у автономии

Государственное казначейство Украины не оплачивает заявки Крыма, на счета не перечислены более 100 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону заявил министр финансов автономии Павел ТОКАРЕВ.

«Мы относим платежные документы в казначейство, их складывают в стопочку, деньги не дают. Не дают тратить наши средства, которые мы зарабатываем… Какая сумма? Думаю, сегодня больше 100 миллионов по Крыму», - сказал он.

Чиновник предположил, что средства местных бюджетов правительство Украины «одалживает» для выплаты пенсий. «Я так понимаю, деньги изымаются в государственный бюджет для выплаты пенсий», - сказал глава Минфина Крыма.

«За всю историю независимой Украины не было такого, чтобы изымались деньги местных бюджетов!», - подчеркнул П.ТОКАРЕВ.

«Такая ситуация по всей Украине. Это прямое нарушение бюджетного законодательства», - добавил министр.

Он также напомнил, что Госказначейство Украины изъяло 20 млн. грн. из крымского бюджета. «Деньги из нашего бюджета изъяли в государственный бюджет. Суд рассмотрел апелляцию (Крыма) и подтвердил незаконность распоряжения Кабинета министров, на основании которого изъяли эти деньги», - сказал П.ТОКАРЕВ, добавив, что средства пока не вернули.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО относительно блокирования финансирования регионов со стороны Госказначейства.