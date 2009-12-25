Межбанковский доллар продолжает снижение

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМ’е открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9550/7,9680 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2695/0,2705 грн./долл., котировки по евро-гривне на ТОМ’е составили 11,4280/11,4540 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в США и Европе празднуют Католическое Рождество, в связи с этим торги по доллару и евро возможны только валютированием ТОМ.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,4366/1,4375 долл./евро (четверг - 1,4358/1,4360 долл./евро).

В четверг, 24 декабря, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9650 грн./долл.