Под новогодние елки Луценко поставит 2,5 тысячи милиционеров

Более 4 тысяч работников милиции будут охранять общественный порядок и безопасность жителей и гостей столицы в новогодние и рождественские праздники.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве, лишь новогодние елки будут сторожить более 2,5 тысячи работников милиции.

Из них возле главной елки Украины, установленной на Майдане Незалежности, и в центральной части города в новогоднюю ночь будут нести службу более тысячи столичных милиционеров, а возле елок, установленных на территориях районов, – более 300 работников милиции.