Что украинцы хотели бы получить в подарок от Деда Мороза (опрос)

Большинство украинцев в «подарок от Деда Мороза» хотят получить здоровье.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные сегодня на пресс-конференции в Киеве по результатам опроса Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко обнародовала председатель правления этого заведения Ольга БАЛАКИРЕВА.

По ее словам, среди материальных ценностей чаще всего опрашиваемые упоминали деньги – 18% респондентов; автомобиль – 8%; бытовую технику – 7%, стабильность в жизни, надежду на лучшую жизнь, парфюмерию, косметику; одежду, обувь – по 5%; дом, квартиру, сладости, осуществление мечты, хорошее настроение – по 4%; игрушки, благосостояние в семье, оплату отдыха, поездки, туристические путевки – по 3%; алкоголь и “нормального, честного, хорошего Президента” – по 1%.

В то же время, как отметила О.БАЛАКИРЕВА, подавляющее большинство опрошенных (40%) считают, что в будущем году материальное положение их семьи не изменится. В то же время 26% респондентов надеются, что благосостояние их семьи немного улучшится, и 9% - немного ухудшится.

Кроме того, значительное количество украинцев (70,6% опрошенных) планируют встретить Новый год дома, в кругу семьи; 13,8% - пойти в гости; 0,7% - будут встречать Новый год в Украине и 0,3% - за рубежом.

Масштабное национальное социологическое исследование проводилось 11-18 декабря. Было опрошено 10423 респондента в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, а также в АР Крым и г. Киеве. Исследование проводилось в 114 городах, 67 поселках городского типа и 327 селах методом индивидуального интервью по месту жительства. Вероятная погрешность выборки не превышает 2%.