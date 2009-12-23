Президент частично приостановил постановление Кабмина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие отдельных положений постановления Кабинета Министров Украины от 8 декабря о привлечении государственным предприятием «Укрмедснаб» в 2009 году иностранного кредита под государственную гарантию.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

В указе напоминается, что Кабмин 8 декабря 2009 года издал постановление №1331 «О привлечении государственным предприятием для обеспечения медицинских учреждений «Укрмедснаб» в 2009 году иностранного кредита для реализации инвестиционного проекта по обеспечению лечебно-профилактических учреждений медицинским и другим оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами под государственную гарантию», которым согласился с предложением Министерства здравоохранения Украины о привлечении кредита в сумме, которая не превышает 500 млн. долларов США, для реализации инвестиционного проекта по обеспечению лечебно-профилактических учреждений медицинским и другим оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами под государственную гарантию (пункт 1). При этом Кабмин поручил Минфину обеспечить обслуживание и погашение кредитов, предоставленных под государственную гарантию, внесение других платежей, связанных с реализацией инвестиционного проекта, за счет средств, которые будут предусматриваться Министерству здравоохранения Украины на отмеченные цели в государственном бюджете Украины на 2010 и последующие годы (пункт 6).

Президент считает, что названные положения постановления правительства не соответствуют Конституции Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кроме того, Президент обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности пунктов 1-7 постановления Кабмина от 8 декабря 2009 года №1331.

Принимать участие в конституционном производстве по этому представлению уполномочена заместитель главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента в Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Президент В.ЮЩЕНКО уже останавливал действие постановления Кабинета Министров от 14 октября 2009 года №1090 о привлечении «Укрмедснаб» кредита.

8 декабря правительство опять издало подобное постановление.