Президент подписал указ о создании Института мозга

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о создании Института мозга.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, также он провел встречу с украинским нейрохирургом, доктором медицинских наук, профессором Андреем СЛЮСАРЧУКОМ.

Во время встречи шла речь о создании в Украине Института мозга, целью деятельности которого стало бы обеспечение комплексного подхода к выявлению и лечению заболеваний мозга, внедрения современных методов их профилактики и лечения.

Глава государства отметил актуальность научных исследований мозга человека и важность практического использования достигнутых результатов в образовании, медицине, социальной сфере. Принимая во внимание цели и направления деятельности создаваемого Института, проведение таких исследований и мероприятий позволит решить, в частности, вопрос борьбы с наркотической и алкогольной зависимостью, других сложных социальных проблем, которые тревожат украинское общество.

С учетом этого Президент Украины выдал указ, которым предусмотрено создание Института мозга как главного научно-исследовательского учреждения по определению приоритетных направлений изучения мозга, проведению фундаментальных и прикладных исследований в неврологии, психиатрии, психологию и нейрореабилитации, разработке, внедрению и реализации программ исследований мозга и мозговой деятельности, новейших технологий в этой сфере.

Кабинету министров Украины Президент поручил обеспечить решение в установленном порядке в месячный срок вопросов, касающихся создания Института мозга.

*** 38-летний Андрей СЛЮСАРЧУК родом из Винницы. Рано остался без родителей. Получил три высших образования. Сегодня он известный украинский нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор. Установил три мировых рекорда, занесенных в Книгу рекордов Гиннеса. Последнее достижение А.СЛЮСАРЧУК установил 17 июня 2009 года, когда запомнил и воссоздал 30 млн. знаков после запятой числа Пи, что стало новым мировым рекордом.