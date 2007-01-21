Рудьковский не засчитал ”Зеркалу недели” попытку дозвониться на его мобильный

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ подает судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также обратится в Комиссию по журналистской этике с просьбой дать оценку действиям журналиста газеты «Зеркало недели» при подготовке статьи «Приглашения в чужой монастырь» от 20 января 2007 года. В ней речь идет о том, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение о проведении служебного расследования относительно министра транспорта Н.РУДЬКОВСКОГО через нанесение вреда национальной безопасности Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранса, «все обвинения автора публикации в адрес Н.РУДЬКОВСКОГО являются безосновательными».

«Автор детально расписывает серьезные обвинения в адрес Н.РУДЬКОВСЬКОГО, однако при подготовке материала фактически не приложил никаких усилий для получения мнения самого министра», - констатирует пресс-служба. Для получения комментария журналист решил позвонить по телефону Н.РУДЬКОВСКОМУ лично, проигнорировав факты его занятости, вместо того, чтобы обратиться в пресс-службу, отмечается в сообщении.

«Решая вопрос государственного управления отраслью, министр, к сожалению, не имеет времени для личного телефонного общения с каждым журналистом, Поэтому, учитывая график работы министра, звонить по телефону на его личный мобильный телефон и при том откровенно игнорировать другие возможности получения комментария может себе позволить лишь тот журналист, который, очевидно, имеет цель совсем не получение полной и достоверной информации», - сообщила пресс-служба.

Она назвала «подозрительным то, что и редакция, и сам журналист проигнорировали тот факт, что ни Министерство иностранных дел, ни премьер-министр, ни Секретариат Президента не сделали никаких официальных заявлений, которые доводили бы причастность Н.РУДЬКОВСКОГО к каким-либо нарушениям международной дипломатической практики и нарушения украинского законодательства».

У Министерства транспорта «большие подозрения в заказном характере материала», отмечается в заявлении.

«Версии о бизнес-интересах Н.РУДЬКОВСКОГО в Туркменистане не имеют никаких оснований на существование, - говорится в заявлении пресс-службы. - Его контакты с оппозиционными политиками вполне логичные, поскольку он долгое время был одним из лидеров украинской оппозиционной партии». – подчеркивается в заявлении пресс-службы.

Таким образом, статья Владимира КРАВЧЕНКО в газете «Зеркало недели», по мнению Минтранса, может быть признана эталоном информационной провокации и черного пиара, направленного против Н.РУДЬКОВСКОГО лично, отмечается в сообщении. «Все безосновательные обвинения будут опровергнуты судом в установленном порядке», - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, газета "Зеркало недели" сообщила о том, что якобы премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение о проведении служебного расследования относительно министра транспорта и связи Н.РУДЬКОВСКОГО через задание вреда национальной безопасности Украины. Ссылаясь на свои источники, газета назвала причиной этого участие Н.РУДЬКОВСКОГО в организации приезда в Киев в декабре прошлого года представителей туркменской оппозиции - прежнего вице-премьера страны Худайберди ОРАЗОВА и экс-посла Туркменистана в Турции Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

Издание отмечает, что эта ситуация могла привести к ухудшению отношений Украины и Туркменистана, в частности в энергетическом секторе. МИД Туркменистана расценил приезд оппозиционеров в Киев как недружелюбный шаг со стороны Украины. Представители туркменской власти также утверждали, что эти лица находятся в международном розыске.