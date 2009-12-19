В Киеве пройдет парад Дедов Морозов
12:40, 19 декабря 2009Общество
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Участники – волонтеры центров социальных служб
Сегодня в Киеве состоится парад Дедов Морозов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КМДА, парад начнется в 14:45. В нем планируется участие 300 Дедов Морозов. Участники мероприятия – волонтеры районных в г. Киеве центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, Киевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, студенческих социальных служб, представители детско-молодежных организаций г. Киева.
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