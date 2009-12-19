Цена российского газа для Украины - почти как в Европе

Обнародованная ОАО «Газпром» прогнозная цена на российский газ для Украины в первом квартале 2010 года сравнима с ценами, которые платят европейские потребители за вычетом транспортных расходов.

Об этом УНИАН сообщил аналитик инвестиционной компании Foyil Securities Исмаил САФАРАЛИЕВ.

По его словам, объявленная цена существенно отличается от средней цены на газ в 2009 году (228 долл. за 1 тыс. куб. м – УНИАН), а также от ранее озвученной средней цены на 2010 год – 280 долл. за 1 тыс. куб. м.

Аналитик напомнил, что цена природного газа для Украины рассчитывается по специальной формуле, учитывающей цены на нефть и некоторые нефтепродукты.

«По данным источников в «Газпроме», цена 280 долларов за тысячу кубометров рассчитывалась, исходя из средней цены на нефть в следующем году – 58 долларов за баррель. Отметим, что на протяжении последних нескольких месяцев нефть марки Brent котировалась в пределах 70-78 долларов за баррель», – отметил И.САФАРАЛИЕВ. Он также напомнил, что в следующем году для Украины уже не будет действовать скидка на газ в размере 20%.

В то же время, по мнению эксперта, не стоит ожидать какого-либо существенного повышения цены природного газа для конечных потребителей, поскольку «металлургические и химические компании продолжают получать государственные субсидии, что приводит к убыткам компании «Нафтогаз Украины».

Вместе с тем, по оценке аналитиков инвестиционной группы (ИГ) «Сократ», увеличение тарифов на транспортировку газа будет генерировать 800-1000 млн. долл. роста баланса торговли услугами для Украины. В то же время, по их мнению, повышение на 20% цены на газ в 2010 году приведет к дополнительными расходам на импорт газа в размере 1,6 млрд. долл. «Мы считаем это доступным для Украины, хотя президентская кампания может внести некоторую напряженность в этот вопрос», – отметили в ИГ «Сократ».

К тому же, по мнению аналитиков, переход на формульный подход к формированию цены на газ между «Газпромом» и «Нафтогазом» будет стимулировать украинское правительство к либерализации розничных цен на газ в Украине.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» прогнозирует цену импортируемого в Украину газа в первом квартале 2010 года на уровне 300-310 долл. за тысячу кубометров. При этом, по прогнозам российского монополиста, ставка транзита газа по территории Украины с 2010 года увеличится с 1,7 до 2,8-3 доллара за тысячу кубометров на 100 км.