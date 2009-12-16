Украинским банкам запретили давать физлицам валютные кредиты
Разъяснение НБУ
Национальный банк Украины разъясняет, что согласно законодательству запрещается выдача любых валютных кредитов физическим лицам, которые не занимаются предпринимательской деятельностью. Соответствующее разъяснение пункта 6 Закона «О внесение изменений в некоторые законы Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса» обнародовано на сайте регулятора.
«Национальный банк Украины напоминает, что действие пункта 6 Закона в части запрещения использования иностранной валюты для кредитования … (кроме случаев целевого кредитования для оплаты услуг нерезидентам за лечение и учебу за рубежом) распространяется на все операции по предоставлению кредитов в полной сумме или частично, в том числе в форме кредитной линии или кредита овердрафт по карточным счетам и т.д.», - говорится в сообщении.
Нацбанк подчеркивает, что в случае необходимости использования платежной карточки за рубежом физическим лицам необходимо предварительно обеспечить наличие на ней собственных средств в иностранной валюте, поскольку коммерческие банки Украины - эмитенты платежных карточек не имеют разрешения на обеспечение перерасходов владельцев карточек в иностранной валюте.
Как сообщал УНИАН, норма о запрете валютного кредитования физических лиц предусмотрена Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса» (№ 15533-VI), который вступил в силу с 24 ноября 2009 года.