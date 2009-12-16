Украинским банкам запретили давать физлицам валютные кредиты

Национальный банк Украины разъясняет, что согласно законодательству запрещается выдача любых валютных кредитов физическим лицам, которые не занимаются предпринимательской деятельностью. Соответствующее разъяснение пункта 6 Закона «О внесение изменений в некоторые законы Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса» обнародовано на сайте регулятора.

«Национальный банк Украины напоминает, что действие пункта 6 Закона в части запрещения использования иностранной валюты для кредитования … (кроме случаев целевого кредитования для оплаты услуг нерезидентам за лечение и учебу за рубежом) распространяется на все операции по предоставлению кредитов в полной сумме или частично, в том числе в форме кредитной линии или кредита овердрафт по карточным счетам и т.д.», - говорится в сообщении.

Нацбанк подчеркивает, что в случае необходимости использования платежной карточки за рубежом физическим лицам необходимо предварительно обеспечить наличие на ней собственных средств в иностранной валюте, поскольку коммерческие банки Украины - эмитенты платежных карточек не имеют разрешения на обеспечение перерасходов владельцев карточек в иностранной валюте.

Как сообщал УНИАН, норма о запрете валютного кредитования физических лиц предусмотрена Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса» (№ 15533-VI), который вступил в силу с 24 ноября 2009 года.