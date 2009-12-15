Завтра в Донецке пройдет презентация логотипа Евро-2012

22:34, 15 декабря 2009
Общество
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В 19.30 на площади перед Оперой

16 декабря, в 19.30 в центре Донецка на площади перед Национальным государственным театром оперы и балета им. А.Соловьяненко состоится официальная презентация логотипа «Евро-2012».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО. По его словам, официальный логотип турнира будет спроецирован на здание Донецкого театра оперы и балета им. Соловьяненко.

В этой торжественной церемонии примет участие директор турнира «Евро-Украина 2012» Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, руководство Донецка и области, а также жители города.

Презентация логотипа будет сопровождаться концертной программой и праздничным фейерверком.

По информации пресс-службы донецкой мэрии, всем желающим, присутствующим на церемонии, художники нарисуют на щеках новый логотип.

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