Киевгорстрой до конца года закончит 4 дома (список)

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» намерена в четвертом квартале 2009 года ввести в эксплуатацию около 57 тыс. кв. м жилья в Киеве.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил первый вице-президент холдинговой компании «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

«На четвертый квартал мы готовим четыре или пять домов», – сказал он.

В частности, до конца года компания планирует ввести в эксплуатацию жилой высотный монолитно-каркасный дом №1 по проспекту Бажана, в микрорайоне 9-а жилого массива «Осокорки» площадью около 37 тыс. кв. м.

По данным В.МОЖАРА, на сегодняшний день генеральный подрядчик строительства дома, компания «Киевгорстрой-3», проводит на объекте отделочные работы.

Также в четвертом квартале т.г. компания намерена ввести в эксплуатацию жилой дом №4 в шестом микрорайоне массива «Осокорки» площадью 17 тыс. кв. м. В.МОЖАР отметил, что все квартиры в этом доме уже проданы.

Кроме этих объектов, до конца года планируется сдача в эксплуатацию первой секции жилого дома по проспекту 40-летия Октября, 30-32 в Голосеевском районе, а также жилого дома №12 во втором микрорайоне жилого массива «Позняки».

Как сообщал УНИАН, акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» намерена по итогам 2009 года ввести в эксплуатацию 250 тыс. кв. м жилья.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.