Ющенко выступает за передачу всех шахт в частные руки

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за передачу всех шахт в стране в частные руки, а "тему закрытия шахт нужно забыть".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"Если в условиях нового энергетического рынка нам придется сделать серьезную переориентацию на использование энергетического угля собственного производства, если учесть либерализацию цены на нефть, на газ, то приходим к выводу, что при такой экономике угольная отрасль является перспективной и экономичной. И поэтому тему закрытия шахт нам нужно забыть", - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он акцентировал, что "это не значит, что мы будем развивать экономику копанок".

В.ЮЩЕНКО привел пример, когда во время его недавнего визита в Луганскую область один из предпринимателей попросил разрешения Президента купить бывшую государственную шахту, закрытую два года назад. "Почему государство не видит смысла в работе этой шахты, а частный бизнес видит?", - задал вопрос Президент. При этом он упомянул Россию, где "нет ни одной государственной структуры, которая добывает уголь", а в Украине, наоборот, "существуют только копанки".

Он выразил убежденность, что сегодня нужно предоставлять все возможности тем предпринимателям, которые хотят "выкупить объект и дать ему вторую жизнь".

По мнению Президента, все шахты должны иметь статус юридического лица с тем, чтобы экономика угольной отрасли стала прозрачной. "Я убежден, что пока шахта не будет иметь статус юридического лица, через систему холдингов, через систему других завуалированных моделей нельзя создать мотивацию для работы конкретной шахты", - сказал В.ЮЩЕНКО.