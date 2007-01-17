Ризак сорвался с крючка?

Бывший председатель Закарпатской облгосадминистрации Иван РИЗАК сегодня в Апелляционном суде Ивано-Франковской области подал ходатайство об отмене меры пресечения, примененной к нему, – подписки о невыезде.

Как передает корреспондент УНИАН, свое ходатайство подсудимый мотивировал тем, что к нему применены две меры пресечения. Первая - залог в 500 тыс. грн., которую внесла за него Социал-демократическая партия Украины (объединенная), и вторая – подписка о невыезде. И.РИЗАК считает, что достаточно только денежного залога, поскольку он переехал проживать с семьей в город Киев, и после освобождения из Ужгородского СИЗО ни разу в этом городе не бывал.

Прокурор судебного процесса просил суд не удовлетворять это ходатайство, поскольку, по его мнению, «оснований для этого нет», а денежный залог является партийным. Подсудимый И.РИЗАК на это среагировал так: «Если бы я вышел из этой партии (СДПУ(о) – УНИАН), то вы бы меня медалями награждали. А теперь судите».

Адвокаты подсудимого объясняли суду, что такое средство как подписка о невыезде было целесообразно применять на досудебном следствии, а нынешнюю ситуацию назвали «ненормальной, поскольку к одному человеку применены две меры пресечения».

Апелляционный суд в совещательной комнате почти три часа принимал решение о поддержке ходатайства И.РИЗАКА. И уже на вечернем заседании суд объявил, что ходатайство подсудимого удовлетворено. Отныне к И.РИЗАКУ как мера пресечения применен только денежный залог.

Справка УНИАН. И.РИЗАК, в частности, обвиняемый в доведении до самоубийства ректора Ужгородского государственного университета В.Сливки; злоупотреблении служебным положением; получении взятки; пользовании мобильным телефоном за счет «Закарпатьеоблэнерго»; организации массовых беспорядков в Сваляве; незаконной выдаче удостоверений советника губернатора трем лицам был задержан 13 мая 2005 года. 16 мая Ужгородский городской суд избрал мерой пресечения в отношении И.РИЗАКА арест. 13 сентября он был освобожден из-под стражи в Ужгородском СИЗО под залог.