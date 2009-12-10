Томенко преподаст студентам теорию любви

Сегодня заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО посетит Киевский национальный университет им.Т.Шевченко и представит свои научные исследования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, во время встречи с руководством университета, преподавателями и студентами Н.ТОМЕНКО представит им свои книги «История украинской Конституции», «Украинский романтик Николай Гоголь» и «Теория украинской любви».

«Особое внимание заслуживает книга «История украинской Конституции», поскольку это учебное пособие, которое готовилось в период моей работы в аспирантуре университета», - отметил заместитель председателя Верховной Рады.

Н.ТОМЕНКО передаст на гуманитарные факультеты и в библиотеки университета экземпляры своих книг. «Это мой своеобразный научный отчет перед университетом, который я окончил и где защитил диссертацию», - отметил он.