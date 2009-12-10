Сварщик, осужденный за взрыв в Евпатории, просит об амнистии

Электрогазосварщик – один из трех обвиняемых по делу о взрыве в пятиэтажном многоквартирном доме в Евпатории в 2008 году, приговоренный к восьми годам тюрьмы, просит апелляционный суд оправдания по двум статьям и амнистии.

Об этом сообщил по телефону корреспонденту УНИАН Олег АНТОНЯН, защитник сварщика.

Коммунальщик обвинен по трем статьям: убийство по неосторожности, неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение, неосторожное уничтожение имущества, приведшее к тяжелым повреждениям или гибели людей.

«Просим оправдать по двум статьям – 119 и 128 – и применить к нему закон об амнистии», - сообщил О.АНТОНЯН.

«Статья 196 – неумышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее тяжкие телесные повреждения или гибель людей, охватывает весь состав преступления и в дополнительной квалификации не нуждается. По этой статье он подпадал бы под амнистию», - добавил адвокат.

Апелляции направили также остальные обвиняемые: начальник коммунального предприятия и мастер. Если бы они обвинялись только по одной статье - 367 (служебная халатность) - то подпадали бы под амнистию, отметил О.АНТОНЯН.

Он заявляет об «искусственном утяжелении вины» трех коммунальщиков. «Тут заказ политического режима: должны быть строгие наказания», – считает защитник.

«Огромные сомнения в том, что они виноваты, что это газ вообще взорвался», – сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, взрыв в доме №67 по улице Некрасова в Евпатории прогремел 24 декабря 2008 года. В результате взрыва и частичного обрушения пятиэтажки погибли 27 человек. В подвале дома хранились баллоны с газом.

В мае 2009 года прокуратура направила в суд материалы расследования.

В середине ноября Симферопольский райсуд согласился с версией следствия о взрыве газа и назначил начальнику и мастеру за нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, служебную халатность наказание в виде 6-ти и 7-ми лет лишения свободы, сварщика обвинил по трем статьям и приговорил к 8-ми годам заключения.