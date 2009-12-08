В Киеве «Шкода» сбила на зебре четырех школьников

В Киеве возле станции метро "Петривка" автомобиль "Шкода" сбил четырех школьников. Об этом сообщает ТСН.ua. Инцидент случился возле рынка "Петривка". Четверо учеников одной столичной школы (три ученика пятого класса и один семиклассник) переходили дорогу по пешеходному переходу к "Макдональдсу". В это время из-за поворота вылетела серебристая "Шкода" и сбила сразу четверых ребят.

"Скорая" забрала детей в "Охматдет" и больницу № 2. От наезда пострадали все четверо. У троих кровоподтеки и царапины, а четвертого подростка оставили под надзором врачей с подозрением на сотрясение мозга.

Как объяснил инспекторам ГАИ водитель - житель Киевской области и работник одного из коммерческих банков, - он ехал на рынок за головным убором. По поведению мужчины можно было понять, что он шокирован тем, что произошло. Оправдывался: ребят не видел, будто они выскочили на "зебру" неожиданно. Так ли это было в действительности - будут разбираться в районном управлении ГАИ и милиции.

Очевидцы утверждают, что маршрутка остановилась пропустить детей, а водитель "Шкоды" - решил проскочить. Пока же водительские права у нарушителя забрали, а его машину отогнали на штрафплощадку. Экспертиза показала, что в момент ДТП он был трезв.