Арестовали водителя грузовика по делу о гибели 10 человек в ДТП

Водитель грузовика, отсоединенный прицеп которого привел к гибели в Винницкой области 10 человек, задержан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник Главного управления МВД в Винницкой области Василий ПОЛИЩУК.

В частности, по его словам, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 286 ч.3 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек). Сейчас житель Черновицкой области, водитель грузового автомобиля МАН, 1970 года рождения, задержан согласно ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Начальник ГУМВД в Винницкой области отметил, что милиция и прокуратура будут настаивать на аресте водителя грузовика на период проведения следствия.

В.ПОЛИЩУК также отметил, что предварительная причина аварии, она же является основной в расследовании - неисправность сцепного механизма прицепа.

Также решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела - за выпуск на рейс грузового автотранспорта с техническими нарушениями.

«Изъят на экспертизу сцепной механизм прицепа грузовика. На нем выявлены следы сварки, что недопустимо. У нас есть вопрос к торможению прицепа, который по инструкции в случае отсоединения должен был затормозить, не изменяя направление движения», - сказал В.ПОЛИЩУК.

Он отметил, что общий вес груза, который состоял из новогодних игрушек, составлял 7,5 тонн, что исключает перегрузку грузовика.

Относительно разбитого микроавтобуса В.ПОЛИЩУК сказал, что у водителя этого транспортного средства все документы были в порядке. «Единственное, что вызывает вопрос, – почему в нем находилось 11 пассажиров, когда он рассчитан лишь на 5. Ведь микроавтобус является грузопассажирским», - добавил начальник ГУМВД в Винницкой области.

Он подчеркнул, что в области будет усилен контроль за грузовыми транспортными средствами и их техническим состоянием, а также порядком перевозки пассажиров.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в 21.30 на автодороге вблизи села Райгород Винницкой области во время движения грузового автомобиля при не установленных обстоятельствах отсоединился прицеп. После отсоединения прицеп выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузопассажирским автобусом «Фольксваген-транспортер», в котором находилось 11 пассажиров.

Вследствие ДТП 10 человек - водитель и девять пассажиров автобуса – погибли, еще два пассажира автобуса травмированы.