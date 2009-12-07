В Ивано-Франковске почтили память митрополита Шептицкого

В Ивано-Франковске почтили память митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером в Ивано-Франковском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Ивана Франка состоялся вечер «Я хотел бы стать всем для всех...», приуроченный к 110-й годовщины епископства А.Шептицкого в Станиславе и 65-й годовщине со дня его смерти.

Благословил мероприятие правящий архиерей Ивано-Франковской епархии УГКЦ владыка Владимир ВИЙТИШИН. В своем слове он назвал Андея Шептицкого «украинским Моисеем». «Благодарю Бога, что митрополит Андрей был для украинского народа гигантом духа, - отметил владыка В.ВИЙТИШИН. - Андрей будет с нами всегда, а святая Церковь проводит его беатификацию. Мы гордые тем, что митрополит Андрей Шептицкий начинал свой епископский труд в Ивано-Франковской кафедре».

Во время мероприятия об А.Шептицком говорили люди разных профессий и социального положения, которые рассказывали о его биографии с детства до самой смерти. Ораторы отмечали, что в советское время «имя Андрея Шептицкого было охаяно до неузнаваемости».

Церковные хоры и художественные коллективы Ивано-Франковска исполняли религиозные произведения, а на экране демонстрировалась кинохроника из жизни митрополита А.Шептицкого.