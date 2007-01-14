Ди-джей Майдана сыграл роль Меланки в вертепе Луценко

Экс-министр внутренних дел Украины, председатель Общественного движения "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО на всеукраинском фестивале вертепов “Карпатия” призвал собравшихся вступать в возглавляемое им движение.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Ивано-Франковске состоялся вертеп “Народной самообороны”. На нем в роли казака выступил Ю.ЛУЦЕНКО. Роль Меланки в вертепе сыграл ди-джей Майдана Евгений НИЩУК, Цыгана – Юрий ПОКАЛЬЧУК, Ангела- Олесь ДОНИЙ. Также в вертепе приняли участие Сергей АРХИПЧУК, Юрий ПОКАЛЬЧУК, Тарас ЧУБАЙ и других представители исскуства.

После вертепного действа Ю.ЛУЦЕНКО на брифинге сообщил, что ”Народная самооборона” не является призывом в лес”. Он назвал решение провести Всеукраинский фестиваль вертепов “Карпатия” “формой духовной самообороны от чужой культуры”.

По его словам, возглавляемое им общественное движение строится на 5-ти принципах: “не красть и не давать красть, не врать и не давать врать, и не бояться правды”. Основными задачами “Народной самообороны” Ю.ЛУЦЕНКО назвал: добиться единства демократических сил, единства Украины и становления гражданина украинского государства.