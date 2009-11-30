Обокраденному одесскому музею Бог послал картину за $200 миллионов

Одна из картин, выставленных в Одесском музее Западного и Восточного искусств, скорее всего, принадлежит кисти Вечеллио Тициана - великого итальянского художника эпохи Возрождения. Об этом ИА "МОСТ-Одесса" рассказал директор музея Владимир ОСТРОВСКИЙ.

По его словам, сотрудники музея обнаружили бесценное полотно случайно, когда изучали картину неизвестного итальянского художника эпохи Возрождения.

"По художественной ценности эта картина Тициана, возможно, гораздо ценнее украденного Караваджо", - подчеркнул В.ОСТРОВСКИЙ.

В настоящее время проведена предварительная экспертиза картины специалистами Эрмитажа. Экспертиза подтвердила, что возраст полотна и состав краски полностью соответствуют предполагаемому времени ее написания.

Сотрудники музея и эксперты пока не разглашают название и местонахождения картины, опасаясь повторения истории с полотном Караваджо "Поцелуй Иуды или взятие Христа под стражу".

Напомним, шедевр мировой живописи, картина Караваджо была похищена из музея и дальнейшая ее судьба до сих пор не известна.

Стоимость найденного шедевра, по различным оценкам, может достигать 200 млн. долл.

Информагентство отмечает, что Тициан Вечеллио родился в 1477 году в Италии (Пьеве-ди-Кадоре в провинции Беллуно). По месту рождения его иногда называют да Кадоре. Известен также как Тициан Божественный.

Считается одним из величайших итальянских живописцев эпохи Возрождения. Имя Тициана стоит в одном ряду с гениями Возрождения Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэлем.

Тициан писал картины на библейские и мифологические сюжеты, прославился он и как портретист. Ему делали заказы короли и Папы Римские, кардиналы, герцоги и князья. Тициану не было и тридцати лет, когда его признали лучшим живописцем Венеции.

Его кисти принадлежат такие картины как "Саломея с головой Иоанна Крестителя" (1515 г.), "Вознесение Богоматери" (1518 г.), "Венера" (1538 г.) и др.

Художник скончался от чумы в Венеции 27 августа 1576 года, заразившись от своего сына, ухаживая за ним.

В честь Тициана назван кратер на Меркурии.

Работы Тициана хранятся в величайших картинных галереях по всему миру. На сегодняшний день собственноручно созданными Тицианом признаны около 300 картин.

Стоимость картин Тициана на данный момент исчисляется в миллионах долларов. Несколько лет назад картина "Диана и Актеон" обошлась национальным галереям Лондона и Шотландии в 50 миллионов фунтов стерлингов.