Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,08 грн./долл., курс почти не изменился по сравнению с 29 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,05-8,13 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках не изменился по сравнению с 29 ноября, и сегодня составляет 11,96 грн./евро, продажи – повысился на 0,6% - до 12,22 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,89-12,05 грн./евро, по продаже - в пределах 12,07-12,36 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 29 ноября, понизился на 0,3% и составляет в среднем 0,2692 грн./рубль, курс продажи – повысился на 1,7%, до 0,2816 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2250-0,2750 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2770-0,2900 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,08 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,06-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно изменился, по сравнению с 29 ноября, и сегодня составляет 11,98/12,18 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,81-12,05 грн./евро, по продаже – в пределах 12,07-12,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 29 ноября, понизился на 1,1% и сегодня составляет 0,2670 грн./рубль, продажи – повысился на 1,5%, до 0,2811 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2250-0,2750 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2770-0,2900 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,92/8,01 грн., евро – 11,95/12,20 грн., рубль – 0,2250/0,2850 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,12 грн., евро – 11,70/12,25 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,98/8,08 грн., евро – 11,95/12,25 грн., рубль – 0,2720/0,2820 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 30 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,9809, к евро – 11,905907, к российскому рублю – 0,26765.