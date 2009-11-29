Словакия открывает закрытый из-за гриппа в Украине пункт пропуска "Убля"

Словакия открывает международный автомобильный пункт пропуска “Убля” на границе с Украиной, работа которого была приостановлена из-за эпидемии гриппа в нашей стране.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. (Как известно, в связи с эпидемией гриппа в Украине словацкая сторона 3 и 8 ноября с.г. закрыла два пункта пропуска на общей украинско-словацкой границе: „Убля – Малый Березный” и „Вельке Слеменце – Мали Селменци”).

В частности, по данным МИД, в соответствии с решением Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел Словацкой Республики, работа пограничного пропускного пункта „Убля – Малый Березный” будет возобновлена 29 ноября в 07.00 для индивидуального легкового автотранспорта и грузовых автомобилей общей массой до 3,5 т.