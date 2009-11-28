Газпром склонил французов к участию в строительстве “Южного потока”

“Газпром” и французская компания Electricitй de France (EDF) подписали Меморандум об участии в строительстве “Южного потока”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Газпрома”, документ был подписан 27 ноября в Париже.

В документе отмечается, что детали участия EDF в проекте будут обсуждены совместно с итальянской ENI, которая сегодня имеет 50% акций оператора морской части “Южного потока” South Stream AG.

Меморандум также предусматривает, что присоединение EDF к Южному потоку приведет к заключению новых долгосрочных контрактов на поставки газа, что обеспечит стабильные поставки газа из России для EDF, которая в 2008 году приобрела 29 млрд. кубометров газа, в долгосрочной перспективе

Кроме того, стороны договорились расширить сотрудничество в электрическом секторе Франции и других стран.

Справка УНИАН. Проект "Южный поток" создается для диверсификации поставок российского природного газа в Европу и снижения зависимости поставщиков и покупателей от стран-транзитеров, в частности от Украины и Турции. Его реализацию будут вести российский госмонополист "Газпром" и итальянский концерн ENI. Проект предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья. Дальше одна из двух ветвей наземной части трубопровода проляжет через территорию Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветви пока еще не определен. «Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро.