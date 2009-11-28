Коновалец, Шухевич и супруги Стецько награждены знаком отличия Бандеры

Ивано-Франковский областной совет наградил лидеров национально-освободительного движения Евгения Коновальца, Романа Шухевича и супругов Стецькив знаком отличия к 100-летию Степана Бандеры (посмертно).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение вчера приняла 34-я сессия Ивано-Франковского областного совета. Сессия утвердила решение о награждении 357 прикарпатцев Почетным знаком отличия «100-летие со дня рождения Главного Проводника ОУН Степана Бандеры». Список награжденных был дополнен фамилиями украинских патриотов, светлой памяти Ярослава и Славы Стецько, Е.Коновальца и Р.Шухевича (посмертно). Соответствующее решение было поддержано единогласно.

Такое решение было принято в связи со 100-летием со дня рождения Главного Проводника ОУН С.Бандеры, в соответствии с Положением о юбилейном Почетном знаке отличия, утвержденным решением областного совета от 22 декабря 2008 года на основе представлений местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, областного оргкомитета по подготовке и празднованию 100-летия со дня рождения С.Бандеры, ветеранских и общественных организаций и учитывая заключение постоянной комиссии областного совета по вопросам культуры, национального и духовного возрождения.