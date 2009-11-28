Литвин: армия - заложник отношений премьера и президента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что все обещания относительно контрактной армии в ближайшие годы не будут реализованы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Севастополе.

«Надо признать, что все обещания контрактной армии в ближайшие годы не будут реализованы», – заявил спикер.

Рассуждая о финансировании Вооруженных Сил Украины, глава парламента, в частности, отметил: «Если у нас на этот год предусмотрено порядка 13 млрд. грн., профинансировано, если не ошибаюсь, 7-8 млрд. грн., то это тот мизер, который обеспечивает не функционирование, а выживание, и он не финансируется».

Также В.ЛИТВИН отметил, что в Украине армия является «заложником взаимоотношений между Президентом и Премьер-министром».

«Понятно, что финансирование военной организации должно быть значительно выше. Сейчас база определяется за 19 млрд. грн. Это очень большая цифра для госбюджета, и очень незначительная для Вооруженных Сил», – сказал В.ЛИТВИН, отметив, что в этом вопросе «надо найти компромисс».