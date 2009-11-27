В центре Запорожья расстрелян мужчина

В Запорожье в центре города расстрелян мужчина.

Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры Запорожской области, преступление совершено сегодня около 18.30 на ул. Трегубова в Ленинском районе Запорожья.

"В результате преступления погиб мужчина, личность которого пока не установлена. По словам свидетелей случившегося, они услышали одиночный хлопок, после чего увидели мужчину средних лет на земле. По предварительным данным, он получил 1 пулевое ранение в область сердца (предположительно из пистолета), которое и оказалось смертельным", - сообщили в прокуратуре.

На месте происшествия работают сотрудники подразделений ГУ МВД Украины в Запорожской области и прокуратуры, устанавливающие причины и обстоятельства случившегося.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 115 уголовного кодекса Украины - "Умышленное убийство".