Представитель ”списка Луценко” возглавил секретариат Харьковского горсовета

Сегодня на первой сессии Харьковского городского совета V созыва депутаты тайным голосованием избрали на должность секретаря горсовета представителя Партии регионов Геннадия КЕРНЕСА.

Как передает корреспондент УНИАН, кандидатура Г.КЕРНЕСА была предложена новоизбранным Харьковским городским председателем Михаилом ДОБКИНЫМ (депутат трех последних созывов горсовета Г.КЕРНЕС был руководителем избирательного штаба М.ДОБКИНА – УНИАН).

За него проголосовало 75 депутатов из 98 присутствовавших в зале, 21 – против, воздержались – 2.

Перед началом голосования мэр охарактеризовал Г.КЕРНЕСА как человека порядочного и честного, который не имел “выговоров и взысканий”. (Г.КЕРНЕС во время избирательной кампании попал в так называемый «список Луценко» - перечень кандидатов в депутаты, которые имели судимости. Этот список министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО во время пребывания в Харькове передал журналистам. Он был опубликован в прессе со всеми подробностями: о статьях Уголовного кодекса Украины, годах осуждения и сроках наказания тех или иных претендентов на депутатские мандаты. По информации министра внутренних дел, Г.КЕРНЕС в 1992 году был осужден по ч. 2 ст. 143 Уголовного кодекса Украины (“мошенничество”) к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества. В то же время, по информации министра, согласно п. 3 ст. 148 УКУ – от наказания освобожден - УНИАН.)

Результаты голосования в сессионном зале горсовета сегодня засвидетельствовали, что в городском совете вокруг городского председателя образовалось большинство, ядром которого являются представители Партии регионов.

Согласно официальным результатам выборов, которые были объявлены на сессии, политические силы в Харьковском городском совете представлены таким образом: Партия регионов – 54 депутата, Блок Юлии Тимошенко – 14 депутатов, Блок Наталии Витренко „Народная оппозиция” и Блок Владимира Шумилкина «За Харьков» - по 8 депутатов, „Народный Союз Наша Украина” – 6 депутатов, партия „Вече” и КПУ – по 5 депутатов.

Сегодня все депутаты принесли присягу. Сессия утвердила составы постоянных комиссий горсовета, увеличив их количество с 8 до 10 (добавилась комиссия по вопросам транспорта, связи и экологии и комиссия по международному сотрудничеству и инвестициям).

Кроме того, депутаты должны утвердить структуры исполнительных органов Харьковского горсовета V созыва, избрать заместителей мэра, рассмотреть вопрос об образовании исполнительного комитета Харьковского горсовета и утвердить его персональный состав, а также обсудить условия оплаты труда городского председателя.

Как сообщал УНИАН, в своей речи в начале работы сессии М.ДОБКИН особо выделил такие вопросы повестки дня, как отмена решения исполкома Харьковского горсовета о повышении тарифов на жилищные услуги, принятого в сентябре 2005 года, и внесении изменений в бюджет города.