Дубина уже передумал насчет газовой формулы

Формула расчета цены газа может корректироваться для оптимизации стоимости топлива для Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины», таким образом, компания уточнила свою позицию компании относительно переговоров с «Газпромом» по формуле цены газа.

«Мы считаем, что формула расчета стоимости газа, которая предусмотрена в контракте между компанией и ОАО «Газпром», может подлежать обсуждению и корректировке для оптимизации цены на газ для Украины. В то же время, НАК «Нафтогаз Украины» пока еще не имеет ответа на свои предложения со стороны «Газпрома», и продолжает переговорный процесс», - приводит пресс-центр слова председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ.

Как сообщал УНИАН, сегодня О.ДУБИНА на пресс-конференции сказал, что НАК «Нафтогаз Украины» считает бессмысленным пересматривать зафиксированные в контрактах с ОАО «Газпром» формулы, по которым рассчитывается цена на импортируемый российский газ и ставка транзита российского газа через территорию Украины.

«Есть формула одна, есть зафиксированная формула вторая, по всем этим формулам живут контракты. Плохие они или хорошие, могут долго говорить эксперты все, что угодно. Это есть тот факт, который на тот момент можно было подписать… Нет смысла пересматривать что-то», - сказал он.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 до 2019 года включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены со понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена - 450 долл. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.